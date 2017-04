Poetry Slam: Wortkunst vom Feinsten

Spätestens seit Julia Engelmann mit „Eines Tages, Baby“ berühmt wurde, kennt jeder das Prinzip des Poetry Slams: Rhythmisch tragen die Autoren ihre Gedichte und Geschichten über die großen und kleinen Themen des Lebens vor.

Das Publikum entscheidet am Ende, welcher Text am besten gefallen hat. Beim Poetry-Slam-Abend in der Thomas-Müntzer-Scheuer treten fünf Slammerinnen und Slammer gegeneinander an, darunter auch der amtierende baden-württembergische Meister Stefan Unser und der Vizemeister der deutschsprachigen Meisterschaften Nils Salsflausen.

Eintritt frei, Einlass ab 19:00