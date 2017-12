Oha oha oha!

Es geht natürlich wieder richtig ab im Januar. Mit garnierter Slam-Poetry an knusprig braun gebratener Moderation. Lecker!

Und im Januar gibt es tatsächlich etwas zu feiern - was das ist wollt ihr wissen? Ach was verkennt der Mensch die Schönheit der bloßen Frage! Wir werden es noch auflösen, versprochen. Was wir aber sagen können: Zu diesem Anlass knallen wir den Slam mit einem absolut formidablen Line-Up gegen die Wand. Das wird richtig schnabulabel! Darunter Landesmeister*innen im Poetry Slam.

Fakten:

Temporäres: 20:00 ist Beginn, 19:00 ist Einlass.