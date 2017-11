Poetry Slam diese rasante Dichterschlacht, die zu den letzten großen Abenteuer für Fans von Literatur und Bühne gehört und weltweit die Theater, Clubs, Bars und Kleinkunsttempel füllt, kommt endlich nach Schorndorf. In Kooperation mit der “Sprechstation” startet der Traumpalast am 29.12.17 mit der ersten Ausgabe des zukünftig regelmäßig stattfindenden Schorndorfer Poetry Slam. Das Prinzip ist einfach: Jeder, der sich dazu berufen fühlt, Selbstgeschriebenes vor Publikum vorzutragen, darf teilnehmen eingeschränkt lediglich durch das Zeitlimit von sieben Minuten und das Verbot von Hilfsmitteln. Im besten Fall werden die Texte jedoch nicht einfach nur vorgelesen, sondern gelebt, mit ganzem Körpereinsatz performt. Die Geschichten und Gedichte werden gerappt, geflüstert, geschrien, Poesie wird zum Erlebnis. Das Publikum ist mittendrin statt nur dabei und bestimmt durch seinen Applaus den Ausgang des Wettbewerbs. Beim 1. Schorndorfer Poetry Slam in der wunderschönen Atmosphäre des TraumpalastKinos trifft eine Auswahl der besten und bekanntesten Poetry Slammer/innen des deutschsprachigen Raums auf Schorndorfer FeierabendPoeten. Sie alle performen ihre eigenen Texte, eingeschränkt lediglich durch ein Zeitlimit sowie das Verbot von Hilfsmitteln (wie Verkleidungen oder Musikinstrumente). Darüber hinaus gibt es werden weder Vorgaben zum Inhalt der Texte noch zum Genre. Wir freuen uns auf einen kurzweiligen Abend, an dem sich lustige Geschichten, nachdenkliche Gedichte, gesellschaftskritische Manifeste oder Wortspielkaskaden abwechseln.

Um den Startschuss für die Schorndorfer Dichterschlacht gebührend zu zelebrieren, haben die Veranstalter zur Premiere am 29. Dezember eine Auswahl der besten und derzeit erfolgreichsten Slampoeten der Republik eingeladen. Mit dabei ist z. B. der zweifache Thüringer Landesmeister im Poetry Slam (2015 und 2017) Friedrich Herrmann (Jena), der im vergangenen Jahr auch im Halbfinale der Deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam in Stuttgart zu sehen war. Dort vertreten war auch Daniel Wagner aus Heidelberg, seines Zeichens Deutschsprachiger VizeMeister 2010 und Landesmeister von Baden Württemberg. Gespannt sein darf man auch auf die Sächsische Landesmeisterin Leonie Warnke (Leipzig). Mal lyrisch, mal prosaisch aber immer mit einem zwinkernden Auge und einer ordentlichen Portion Humor wirft sie einen Blick auf die Menschen und alles dazwischen. Fast grausam ehrlich, selbstironisch und pointiert erzählt Leonie von den Tücken des Lebens und der Absurdität des alltäglichen Seins. Ebenfalls mit dabei sind Jonas Treibel aus Speyer, der amtierender BadenWürttembergischer Landesmeister im U20Wettbwerb ist, sowie Lisa Marie Olszakiewiecz aus Stuttgart. Als Schorndorfer Lokalheldin wird sich Deborah Jones mit den angereisten Profis messen. Die Protagonisten der Sprechstation Thomas Geyer und Hanz veranstalten seit über 15 Jahren Poetry Slams in ganz BadenWürttemberg und waren u. a. auch Mitveranstalter des SLAM 2016 den Deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam in Stuttgart mit rund 10.000 ZuschauerInnen oder des Open Air Poetry Slams im Stuttgarter GAZIStadion, dem größten Slam Süddeutschlands.