Februar. Es wird vielleicht stressiger im Studium. Umfragen haben ergeben: Der beliebteste Zeitvertreib unter Studierenden der Universität Tübingen ist am 1. Mittwoch des Monats zum Poetry Slam im Schlachthaus zu gehen. Diese Umfrage hat das Schlachthaus freundlicherweise ausgedacht, weil sie wahr ist. Gönnt euch eine Pause, gönnt euch Slam, gönnt euch Schlachthaus, denn wie sagte Tocotronic noch gleich: Pure Vernunft darf niemals siegen! Also frag nicht was Kultur für dich tun kann, frag was du für Kultur tun kannst. Melde dich also gerne unter info@jeanphilippekindler.c om, wenn du interessiert bist selbst auf der Bühne zu stehen.

Ein Poetry Slam ist ein moderner Dichter*innenwettstreit: Autor*innen kommen auf die Bühne und lesen Texte jeder Art vor, die allesamt selbstgeschrieben sind. Das Ganze in maximal 6 Minuten, weil sie sonst vom Moderator von der Bühne eskaliert werden. Lecker!

Wer gewinnt entscheidet wie immer: Das Publikum.

La Line-Up:

FEATURED POET: Yannik Sellmann! Deutschsprachiger Trizemeister 2017.

IM WETTBEWERB:

- Yannick Steinkellner (Bochum)

- Mbayo Bona (Tübingen)

- Madleen Haberstroh (Tübingen)

- tba