Politisch für (Wieder-)Einsteiger: Staat

Verstaubt und trocken, so haben es die meisten von uns in Erinnerung. Aber das geht auch anders. In diesem Seminar gibt es die ganz elementaren Begriffe zu Staat und Staatlichkeit witzig und mit vielen unterhaltsamen Bezügen. Das richtige Wochenende für jene Menschen, die noch nicht ganz aufgegeben haben, die (wieder) durchblicken wollen und die besser verstehen möchten, in was für einem Land sie leben. Seine Majestät König Bansah, König von Hohoe Gbi Traditional Ghana wird uns zeigen, dass man Staat und Demokratie auch noch ganz anders gestalten kann. Michael Haager und Ute Coulmann begleiten Sie auf dieser humorvollen Expedition in die politischen Grundlagen.

Status: Anmeldung nur auf Warteliste möglich

Datum: Freitag, 26. Mai 2017 - Sonntag, 28. Mai 2017

Seminarnummer: 21/21/17 (Bei Rückfragen bitte angeben)