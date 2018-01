Politische Matinee

Vortrag und Diskussion mit Sylvia Greiffenhagen.

Das Wissen der Menschheit wächst exponentiell. Gesellschaftlicher Wandel, soziale sowie berufliche Anforderungen erzwingen Flexibilität und lebenslanges Lernen. Informationen, Bilder, Filme und Bücher sind über das weltweite Netz abrufbar. Weitere Medienmengen werden nach und nach digitalisiert und dadurch einsehbar. Jede und jeder Einzelne kann sie von Zuhause auf dem Rechner oder unterwegs auf dem smarten Phone abrufen und einsehen. Zugleich sind wir in der Lage auf vielen Kanälen lokal und global miteinander zu kommunizieren.Benötigen wir da noch Orte, an denen man sich begegnet, miteinander spricht, sich austauscht, gemeinsam lernt, Bücher und andere Medien ausleiht? Erstaunlicher- und erfreulicherweise scheint es immer noch ein Bedürfnis zu sein, sich an solchen Orten zu treffen. Was müssen Gemeinden und Städte tun, um solche Agoren, Foren und Zentren zu schaffen und bereitzuhalten, in denen die Gemeinschaft einen „senso comune“, einen Gemeinsinn, entwickeln kann? Wie müssen solche Orte ausgestattet sein, und weiterentwickelt werden, damit sie für alle Bürgerinnen und Bürger, für Junge und Alte attraktiv, interessant und nützlich bleiben? Welche Rolle spielen dabei die Stadtbüchereien?Prof. Dr. Sylvia Greiffenhagen ist Politikwissenschaftlerin und Sozialplanerin. Sie lehrte an der Evangelischen Hochschule Nürnberg Sozial- und Kommunalpolitik, Sozialplanung und Gemeinwesenarbeit. Sie wohnt in der Altstadt in Esslingen am Neckar. Sie hat zahlreiche Publikationen insbesondere zum Themenfeld der politischen Kultur verfasst.