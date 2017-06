Kribbeln in den Füßen und Beinen, Taubheitsgefühle, gestörtes Empfinden von Hitze und Kälte – es gibt viele verschiedene Symptome, die auf eine sog. Polyneuropathie hinweisen. Mehr als fünf Millionen Menschen in Deutschland leiden unter dieser Nervenerkrankung, bei der die peripheren Nerven gestört sind, also jene Nerven, die Gehirn und Rückenmark verlassen. In seinem Vortrag „Polyneuropathie – wenn die Nerven nicht mehr richtig funktionieren“ informiert Privatdozent Dr. Mathias Buttmann, Chefarzt der Klinik für Neurologie am Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim, am Mittwoch, 2. August erneut über mögliche Ursachen und Therapien dieser Nervenerkrankung.

„Zu den häufigsten Beschwerden einer Polyneuropathie gehören Gefühlsstörungen und Schmerzen, es können aber beispielsweise auch Lähmungserscheinungen auftreten“, erläutert der Facharzt für Neurologie. Meist seien die Füße als erstes betroffen. „Die möglichen Ursachen einer Schädigung der Nerven sind vielfältig.“ So könne unter anderem auch Diabetes - sowohl Typ-1- wie Typ-2-Diabetes - zu den Nervenschäden führen.

In seinem Vortrag wird der Chefarzt erklären, welche Diagnosemöglichkeiten Neurologen haben, um eine Polyneuropathie festzustellen. Er geht auch auf die verschiedenen Ursachen ein und stellt im Anschluss die unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten vor. „Diese hängen auch davon ab, welche Grunderkrankung einer Polyneuropathie zugrunde liegen“, macht er deutlich. Im Anschluss an den Vortrag steht er für Fragen der Besucher zur Verfügung.

Der Vortrag „Polyneuropathie – wenn die Nerven nicht mehr richtig funktionieren“ aus der Reihe „Arzt im Gespräch“ am Mittwoch 2. August beginnt um 19:30 Uhr im Kleinen Kursaal im Kurhaus in Bad Mergentheim.