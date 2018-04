Ponycars (Rock ’n’ Roll)

× Erweitern ['; at-Studio Angelika Theurer-Lutz', 'at-Studio Angelika Theurer-Lutz'] Ponycars

Weitaus mehr als ein Geheimtipp und mittlerweile über die Grenzen von Schwäbisch Gmünd hinaus bekannt sind „The Ponycars“ - ein Garant für eine besondere Rock’n’Roll Show. Das Trio hat sich bereits 2011 gegründet und seitdem von der einstigen Schülerband zu einer professionellen Rock’n’Roll Kapelle entwickelt, die durchs In- und Ausland tourt und mittlerweile über 100 Konzerte verzeichnen kann. Sie machen jede Veranstaltung zu einer unvergleichbaren Rock’n’Roll - Party.

Im Mittelpunkt steht dabei Daniel Leinmüller am Klavier und den Leadvocals. Die Zuschauer durften schon mehrmals Zeuge werden, wie er live regelrecht Pianos in Einzelteile zerlegt, abgesplitterte Tasten gehören genau so mit zur Show, wie gespaltene Klavierbänke. In Atemberaubender Geschwindigkeit, virtuosem Phrasen und scheinbar unbändiger Energie soliert Daniel Leinmüller exzentrisch über die Evergreens. Dominik Poser begleitet mit seinem Kontrabass und bringt das 50er Jahre Feeling v.a. mit seinem Schlagbass und seiner stets zurecht gekämmten Pomadenfrisur in die Truppe. Auch er hält sich nicht zurück mit spontanen Turneinlagen auf seinem Bass. Markus Leinmüller an den Trommel versteht es dabei der wilden Show einen Rahmen zu geben. Die verlässliche Groovemaschine aus der zweiten Reihe gehört wohl zu den coolsten seiner Art.

Genau diese Gegensätze machen „The Ponycars“ aus. Schweißtreibender Rock’n’Roll Show und Klassiker wie „Suspicious minds“ oder „Great Balls of fire“ gehören zum Repertoire, als auch stilvolle Balladen wie „Oh! Darling“. Abgerundet wird das Programm mit modernen Songs im Rockabilly Style und Eigenkompositionen von Daniel Leinmüller. Lassen sie sich überraschen von der spontan frischen Rock’n’Roll Show und bester Partystimmung mit den Ponycars.