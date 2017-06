»Pop ist love, denn es akzeptiert alles ... Pop ist die Bombe werfen. Es ist der amerikanische Traum, optimistisch, generös und naiv ...« (Robert Indiana). In den 1960er- und 1970er-Jahren entwickelte sich Pop zu dem Lebensgefühl einer ganzen Generation. Über den Kunstbereich hinaus wurde Pop weltweit zu einem historischen, politischen und gesellschaftlichen Phänomen.

Begleitend zu »The Great Graphic Boom« präsentieren wir im Graphikkabinett in der Ausstellung »Pop Unlimited« ausgewählte Werke amerikanischer Pop Art. Neben Hauptvertretern wie Jim Dine, Mel Ramos und Andy Warhol werden auch Graphiken der Wegbereiter wie Nicholas Krushenick, Jasper Johns und Robert Rauschenberg gezeigt. Alle Arbeiten auf Papier stammen aus dem eigenen Bestand. Bis auf wenige Ausnahmen waren sie seit Jahrzehnten nicht mehr zu sehen. Die Siebdrucke und Lithographien bilden einen Querschnitt durch die Entwicklung der Pop Art-Bewegung. Das Triviale wurde zum Mittelpunkt des künstlerischen Interesses; Motive aus der Alltagskultur sowie der Konsum- und Warenwelt erhielten eine neue Bildwürdigkeit. Der Subjektivität und emotionalen Bewegtheit des Abstrakten Expressionismus setzten die Pop Art-Künstler eine objektive, konzeptionelle Systematik entgegen.

Ergänzt wird die Ausstellung durch Offsetdrucke von Ad Reinhardt aus der Serie »The Art Comics and Satires of Ad Reinhardt«, die zwischen 1946 und 1961 entstanden. Reinhardt, Vertreter der Farbfeldmalerei und Wegbereiter der Minimal Art, betrachtete die Pop Art kritisch, da sie seine Vorstellungen einer abstrakten, puristischen Kunst konterkarierte. Die Rückkehr zur Gegenständlichkeit und die in seinen Augen exzessiv gelebte, materialistische Vergnügungssucht von Andy Warhol als Gallionsfigur der Pop-Bewegung verurteilte er. Die Betonung der Serialität von Produktionsprozessen und Bildstrukturen näherte Reinhardt wiederum den Ideen der Pop Art an.