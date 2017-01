Ein Mensch mit Ängsten, Zweifeln, Gewissenskonflikten und festen Überzeugungen, aber auch Theologieprofessor, Ablassgegner, Bibelübersetzer und aus der Kirche ausgestoßener Gläubiger – all das war Martin Luther. Dies haben Michael Kunze (Text) und Dieter Falk (Musik) in einem großen musikalischen Bühnenstück zum Pop-Oratorium Luther – das Projekt der tausend Stimmen zusammengefügt. Im Reformationsjahr 2017 wird das Bühnenstück in acht deutschen Städten aufgeführt. Sehens- und hörenswert ist die Au­fführung wegen des spektakulären Formats: Ein Chor aus jeweils 1.500-2.500 Sängerinnen und Sängern, Musical-Darsteller, ein Symphonie-Orchester und eine Band sorgen beim Zuhörer gemeinsam für Gänsehautfeeling und ein Musikerlebnis mit Nachklang.

Im Mittelpunkt: Martin Luther

Im Mittelpunkt der Handlung steht Martin Luther, der 1521 vor dem Reichstag von Worms aufgefordert ist, seine kirchenkritischen Aussagen zu widerrufen. Mit Rückblenden und Ausblicken rund um das dortige Geschehen erzählt das Pop-Oratorium von Luthers Ringen um die biblische Wahrheit und von seinem Kampf gegen Obrigkeit und Kirche – eine spannende Geschichte über Politik und Religion ebenso wie über die Person Martin Luther. Und ein außergewöhnlicher Zugang zu einer hochaktuellen Frage: Wie konnte Luthers Anstoß zum „Selber denken“ umfangreiche Veränderungen in der Gesellschaft, in Ehe und Familie, in Bildung, Wissenschaft, Kunst und Musik auslösen?