Vielleicht ist Haltung bewahren die wichtige Aufgabe. Die Generation der vor der Mondlandung Geborenen weiß ein Lied davon zu singen: Die Tankuhr steht auf Burn-out und längst trifft man sich an den illustren Geheim-Tankstellen der Seele, um sich an den vier heiligen Kraftstoffen der Illusion zu laben: Mini-Bar, Yoga-Kurs, Schmerztabletten, Jägersoße. Die Popforscher orchestrieren die Szenerie und besingen sie mit einem gespielten Lächeln – als Conferenciers gepflegter Fassungslosigkeit. Willkommen in der Poesie zunehmender Bockigkeit.

Mit ihrem aktuellen Werk „Popforscher 2“ haben Michael Herzer und Peter Baltruschat den Texten von Steffen Herbold Leben eingehaucht. Die Konzerte mit Band bieten nichts weniger als die Vorstellung des aktuellen Albums sowie Titel der ersten CD in neuen Arrangements. Bei der üppigen Produktionszeit ist wie gewohnt alles gut abgehangen und deutlich gereift – man könnte auch sagen: Es wird noch seltsamer.

Popforscher Live

Peter Baltruschat: Gesang

Michael Herzer: Bass

Michael Quast: Piano

Ralf Oehmichen: Gitarre

Andreas Pilder: Schlagzeug

Hans-Jürgen Götz: Perkussion