Am 4. Oktober laden die Popforscher wieder zur jährlichen Bestandsaufnahme von Lust, Frust und den Grotesken des Alltags ins Schatzkistl, ein mittlerweile nahezu regelmäßiger Termin für die Babyboomer der Region: Popforscher gucken und alte Freunde wieder treffen.

Diesmal mit einer besonderen Premiere: Zum ersten Mal in der Geschichte des Schatzkistl findet das Konzert nicht auf der Bühne, sondern an der Bar statt, jenem legendären Ort an der Rückseite des Musikkabaretts, an dem in früheren Zeiten schon illustre Gestalten wie Simmel, Karajan und die Knef ihre Drinks genommen haben.Für den besonderen Abend haben die sechs Popforscher um Peter Baltruschat und Michael Herzer denn auch ihr Live Programm überarbeitet: Neben neuen Liveversionen von Titeln ihrer ersten CD von 2004 sind auch Titel des zweiten Albums zu hören, die bisher nicht Bestandteil des Live Programms waren. Dazu natürlich auch Renner wie "Mannheim", "Die Wirklichkeit" oder "Meiden Sie Los Angeles".Popforscher liveGesang Peter BaltruschatBass Michael HerzerPiano Michael QuastGitarre Ralf OehmichenSchlagzeug Andreas PilderPerkussion Hans-Jürgen Götz