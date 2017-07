als Improvisator auf der Orgel erlangte er Weltruhm. Der heute 78-jährige Jean-Pierre Leguay wirkte bis 2016 als Organist an der Kathedrale Notre Dame in Paris, insgesamt mehr als 30 Jahre. Durch die Begegnung mit Olivier Messiaen kam er zum Komponieren und wurde dessen Schüler. Immer auf der Suche nach neuen Klangfarben schuf Leguay bis heute über siebzig Werke für instrumentale wie vokale Besetzungen. Am Mittwoch, 13. September um 20 Uhr widmet ihm die Musik am 13. in der Evangelischen Stadtkirche Bad Cannstatt ein Portraitkonzert: Als deutsche Erstaufführung erklingt das Ensemblestück „Jubilus“ von 2017, der Mädchenchor St. Eberhard Stuttgart singt „Chant“ (1989/90) unter der Leitung von Christian Weiherer und die Pianistin Sabine Sauer spielt „Allume l’aube dans la source“ (2010-12). Leguay selbst trägt eine freie Orgelimprovisation bei. Um 19.15 Uhr gibt er eine Einführung.