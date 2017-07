Potrait Lee Santana

Lee Santana (Leitung / Laute) / Margaret Hunter (Sopran) / Marthe Perl, Heidi Gröger (Viola da Gamba) / Robert Schröter (Cembalo) / Gottfried von der Goltz (Violine) / Werner Matzke, Felix Thiedemann (Violoncello)

Lee Santan: "Normalerweise sind meine Kompositionen eingebettet in den Kontext „Alte Musik“ und führen eine Art Kontrapunkt oder Dialog mit Werken, die evolutionär betrachtet, erst vorgestern geschrieben wurden. Es ist daher ungewohnt und aufregend für mich, diesen Abend so zu gestalten. Ich bedanke mich sehr bei Felix Thiedemann für dieses Wagnis und die Gelegenheit, die mir wie ein Weihnachtsgeschenk vorkommt. Meine kompositorische Arbeit ist eigenwillig. Ich habe nie versucht, in den akzeptierten Formaten der akademischen Moderne zu schreiben - ich habe Musik-Theorie studiert statt Komposition. Ich schreibe auch keinen Jazz, obwohl die Werke viele Einladungen zur Improvisation enthalten. Ich schreibe keine Alte Musik, obwohl meine Liebe zu dieser Musik mich ständig anregt."