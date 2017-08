× Erweitern Picasa

Stephan Wildfeuer, Rudi Bauer, Jürgen Weishaupt und Christoph Schmid haben die geballte Kraft des Schlagwerks nach vorne, mitten ins Rampenlicht, gestellt. Mit ihrem Markenzeichen, den Aluleitern, und einer Bühne voller Klangkörper sorgen die Entertainer seitdem weltweit für Staunen, Lachen und Begeisterung beim Publikum. Die Show ist eine beeindruckende Huldigung an den Rhythmus. Und der steckt nicht nur in großen Trommeln, Timbalas, Toms und Snare-Drums – er ruht auch in der klassischen Marimba, in Kalimbas, Congas und Bongos. Und rumpelt in Mülltonnen, Gummistiefeln und Plastikeimern. „ Power! Percussion“ – wo immer diese Truppe auftritt, verwandelt sich die Bühne in einen Ort ungebremster Energie und Spielfreude.