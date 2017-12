„POWERFINGER" - die neueste Neil Young - Tribute Band im Wilden Süden!

Die Band wurde im Jahre 2008 von dem Tübinger Musiker und Gitarrist / Sänger Jürgen Sturm (Acoustic Storm, Rocking Daddies, Acoustic Pastimes Band) gegründet. Mit dabei namhafte Tübinger Musiker wie das „Urgestein" Wolf Abromeit am Bass und Nobbe Hahn an der Gitarre, Musiker, die alle seit Jahrzehnten schon Erfahrung in diversen anderen Bands im Raum Tübingen - Reutlingen - Stuttgart gesammelt haben.

Nach einem großartigen Premieren - Gig im Oktober 2008 (Tübinger Irish Pub „Saints & Scholars") geht es ab 2009 richtig los, und seit 2013 steht mit Stefan Sturm (Drums) auch die 2. Musikergeneration auf der Bühne.

POWERFINGER bringt sowohl Neils elektrische "Kracher" der letzten 40 Jahre bis zum Album als auch die akustischen Perlen auf die Bühne - insgesamt 27 Songs, von Heart of gold" und "From Hank to Hendrix" über "Cinnamon girl", "Cortez the killer", "Act of love" und "Love and only love" bis hin zu "Let's roll" und "Looking for a leader".

Im März 2009 veröffentlichte die Band ihre erste Live-CD mit dem Titel „Live at Saints & Scholars, Tübingen", darauf 15 starke Titel, welche die Schaffenskraft von Neil Young über mehr als 40 Jahre dokumentieren.