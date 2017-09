Powerlord - Rammstein Special

Mit einem ausgewogenem Live- Programm der etwas härteren Gangart, gastiert am 21.10.2017 die mittelfränkische Covermetal Band Powerlord im Stage-Live Club. Mit ihrer professionellen und sehr charakteristischen Bühnenperformance, gut in Szene gesetzt durch passende Special-Effects, verbunden mit zahlreichen Hammer-Hit´s der letzten Jahre, wollen die 6 Jungs die Wände zum wackeln bringen. Als Special bringen Powerlord eine Runde „Best of Rammstein“ mit nach Schwäbisch Hall.