PowerPoint Karaoke – bei dieser absurden Persiflage auf den alltäglichen PowerPoint-Irrsinn wird nicht gesungen! Die Teilnehmer betreten nacheinander die Bühne und bekommen eine willkürlich aus dem Internet gezogene und ihnen zuvor gänzlich unbekannte PPT-Präsentation.

Die Wagemutigen präsentieren sich dann spontan um Kopf und Kragen – von Quantenmechanik über Biomais bis hin zur Bastelanleitung für einen Bier-Ex-Trichter kann alles dabei sein.

Die Teilnehmer sehen die Präsentationen zeitgleich mit dem Publikum zum ersten Mal und haben 7 Minuten Zeit, um spontan ein Referat dazu zu halten. Das Publikum entscheidet, welche beiden ReferentInnen sie so überzeugt haben, dass sie ins Finale einziehen. Es kommt weniger auf Können oder Inhalte an – ausschlaggebend ist allein eine gute Show. Moderation: Hanz (Poety Slam Ludwigsburg) & Thomas Geyer (Stuttgarter Poetry Slam)

Wer teilnehmen möchte, kann sich im Vorfeld per Email an thomas.geyer@sprechstation.de anmelden – oder einfach vor Ort an der Abendkasse.