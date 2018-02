Praktische Einführung in Jin Shin Jyutsu

Mit Jin Shin Jyutsu, einer Jahrtausende alten asiatischen Heilkunst, bringst Du Körper, Geist und Seele in Einklang. Nur wenige Minuten der regelmäßigen Anwendung bringen Ausgeglichenheit in das Energiesystem des Körpers und fördern dadurch Gesundheit und Wohlbefinden.

An diesem Nachmittag zeige ich Dir in praktischen Übungen die Grundlagen von Jin Shin Jyutsu, so dass Du sie selbst zuhause anwenden kannst. Wir berühren verschiedene sogenannte Sicherheitsenergieschlösser mit den Fingern (auf der Kleidung) mit dem Ziel, Stress abzubauen und Konzentration, Beweglichkeit, Energiehaushalt und Immunsystem zu stärken. Dies kann im Liegen oder im Sitzen geschehen, je nachdem wie Du Dich besser entspannen kannst.

BITTE MITBRINGEN

Eine entspannte Körperposition für Kopf, Arme und Beine ist besonders wichtig, daher bring bitte für Dich mit:

- eine Yogamatte

- 3 Kissen für Kopf und Arme

- eine Decke

- sowie dicke Socken