Prawda -Felicitas Hoppe

"Glaubst du, ich hätte nicht gemerkt, wie du mit dem Kopf gegen jede Decke stößt, als wolltest du in den Himmel kommen? Steh auf, nimm den Koffer und geh", fordert die Ich-Erzählstimme bereits in Felicitas Hoppes Text "Verbrecher und Versager".

Und nach ihrer einstigen Containerschifffahrt, aus der ihr legendäres Buch "Pigafetta" entstand, hat die Georg-Büchner-Preisträgerin nun erneut selbst den Koffer in die Hand genommen und sich auf eine Expedition in ein ihr unbekanntes Amerika gemacht:

Zehntausend so komische wie hochpoetische Meilen reist Hoppe von Boston über San Francisco bis Los Angeles und zurück nach New York. Hellwach und hellsichtig begibt sie sich auf die Spuren von Ilf und Petrow, zweier russischer Schriftsteller, die 80 Jahre vor ihr eben dort unterwegs waren und zu Kultfiguren der Literaturgeschichte wurden. Ob Hoppe mit ihnen die Ford-Werke und den ersten elektrischen Stuhl besichtigt, nebenbei den Zaun von Tom Sawyer streicht oder gleich in einem Tornado verschwindet – »Prawda«, das russische Wort für Wahrheit, lässt die Leser*innen die Dinge neu sehen!

In Zusammenarbeit mit dem SWR2, Deutsch-Amerikanischen Zentrum und Hospitalhof Stuttgart.

Sendetermin auf SWR2: 15.5. 22.03 Uhr

Außer Haus! Hospitalhof, Büchsenstraße 33, Stuttgart

Moderation: Katharina Borchardt

