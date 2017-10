Preis & Feier

And the winner is...

Der Sekt ist gekühlt, der rote Teppich verlegt, die goldenen Umschläge bestückt:Nach den zehn an- und aufregenden Festivaltagen vergeben die Jurys den 20. Heidelberger Theaterpreis sowie den Heidelberger Studentenkuss an die herausragenden Produktionen des Jahres. Der Gewinner des Publikumspreises bekommt außerdem den Wanderpokal der Theatertage, den Heidelberger Puck verliehen.Musikalisch golden gerahmt wird der Abend von der sympathischsten Dreiviertel-Frauen-Combo der Metropolregion: Egal ob aktueller Popsong, Folkballade oder zeitloser Swingklassiker, three in the box interpretieren immer auf ihre ganz eigene Art - mal groovig swingend, mal intensiv entschleunigt, mal geschmackvoll reduziert. Ihre Einflüsse reichen von Latin-Jazz-Pop-Motown-Folk-Rock and Roll bis hin zu Funky Rhythmen. Gesang, Gitarre, Kontrabass und Schlagzeug verzahnen sich wie selbstverständlich ineinander zu einem geschmeidig eleganten Klang. three in the box finden stets den richtigen Ton-authentisch und unverkennbar.

TINA KUKA: Stimme, diverse Kleininstrumente

DOROTHEE GRUBERT: Kontrabass

OLIVER KUKA: Gitarre, Ukulele, Mandoline

JUTTA WERBELOW: Stimme, Schlagzeug, Percussion, Gitarre