Preislesung des Literaturwettbewerbs „Plochinger Einseiter“

Schreiben macht Spaß! Deshalb veranstalteten die Stadtbibliothek Plochingen , das Kulturamt Plochingen und die Stadtseniorenakademie Plochingen im Sommer gemeinsam einen Literaturwettbewerb mit dem Thema „Sprung in die Zeit – vom Alter befreit“ rund um das spannende Thema Lebenszeit.

Auf genau einer Seite sollten die Texte eingereicht werden. Herausgekommen sind spannende Geschichten, Essays und Erzählungen, die – mal prägnant formuliert, mal in symbolhafter Sprache – das gestellte Thema facettenreich beleuchten.

Nun hat die fünfköpfige Jury getagt und die Preisträger ermittelt. Zur feierlichen Preislesung des Literaturwettbewerbs am Mittwoch, dem 27. September 2017 um 18 Uhr in der Stadtbibliothek Plochingen am Marktplatz sind alle Literaturinteressierten herzlich eingeladen. Der Abend wird musikalisch umrahmt, im Anschluss gibt es einen kleinen Stehempfang.