Preisträgerkonzert / SWR Symphonieorchester

Faszination Klassik - 7. Abend

Schostakowitsch: Festliche Ouvertüre op.96

Kabalewski: Konzert für Violoncello und Orchester Nr. 2 c-Moll op.77

-Pause-

Mozart: Konzert für Flöte, Harfe und Orchester C-Dur KV 299

Strauss: Till Eulenspiegels lustige Streiche op. 28

Janina Ruh, Violoncello

Agnès Clément, Harfe

SWR Symphonieorchester

Dirigent: Andris Poga

Immer begehrter wird das alljährliche Konzert des SWR Symphonieorchesters mit ausgewählten Preisträgern internationaler Wettbewerbe. Das ist nicht verwunderlich, kommt es doch dem - verständlichen - Interesse des Publikums entgegen, die jungen Stars noch "in Bodennähe" zu erleben, bevor sie in die zuweilen fernen Umlaufbahnen des internationalen Konzertzirkus aufsteigen. Und es ist allemal spannend, die Entwicklung eines großen Künstlers vom Beginn an zu erleben und mit zu verfolgen.