Hugo WolfDer Musikant Peregrina 1 PeregrinaIm Frühling Wanderers Nachtlied An den Schlaf Der Tambour An die Geliebte Verschwiegene Liebe Der Feuerreiter Franz SchubertFrühlingsglaube Schäfers Klagelied Der Musensohn Justus Hermann WetzelDie schöne NachtFranz SchubertDer Jüngling an der Quell Der Jüngling auf dem Hügel Gesänge des Harfners aus "Wilhelm Meister”: I Wer sich der Einsamkeit ergibt II Wer nie sein Brot mit Tränen aß III An die Türen will ich schleichen Nachtstück

Mitwirkende: Ilker Arcayürek, Tenor Fiona Pollak, KlavierEs war definitiv beeindruckend, was Ilker Arcayürek und seine Klavierpartnerin Fiona Pollak beim Internationalen Wettbewerb für Liedkunst Stuttgart 2016 boten: In ihren eindringlichen Interpretationen verschmolzen sie zu einer selten zu findenden Einheit, in der sie auf Augenhöhe agierten, und demonstrierten, wie untrennbar im Lied Gesang und Klavierpart einander ergänzen. Kein Wunder also, dass die Jury ihre Anerkennung mit dem 1. Preis zollte und ihnen die Herzen des Publikums zuflogen. Nun kehren die beiden Österreicher für ihr Preisträgerkonzert nach Stuttgart zurück.Konzerteinführung 17.15 Uhr