Premier Swingtett

Berlin · Paris · Moskau · Hollywood -

4 Städte · 4 Musiker · 1 Passion -

Amerikanischer Swing trifft auf französische Chansons, russische Seele auf Berliner Herz und Schnauze. Die Gruppe singt und swingt wie selbstverständlich deutsche Tonfilmschlager der 20er und 30er Jahre, französische Musettwalzer, russische Zigeunerromanzen sowie Songs aus dem schier unendlichen Schatz der Filme Hollywoods. Bandleader Uli Hoffmeier, gebürtiger Berliner und seit zwanzig Jahren Gitarrist im Palastorchester mit seinem Sänger Max Raabe, ist mit den Liedern aus der Zeit der Weimarer Republik bestens vertraut. Gitarrist Brad Brose ist der junge „Flinkfinger“ aus Los Angeles. Er hat in seiner Heimat die Songs des „Great American Songbooks“ quasi mit der Muttermilch aufgesogen. In den USA tourt er mit der Crème de la Crème des Gypsy Jazz wie z.B. Stocholo Rosenberg und in Paris, wo er inzwischen lebt, spielt er mit Tschavolo Schmidt und Sammy Daussat.

Vladimir Miller hat zu Sowjetzeiten in Moskau Klarinette studiert und zum Glück darüber das Spielen auf dem Akkordeon nicht verlernt. Vor 30 Jahren kam er als „Deutschrusse“ nach Berlin, wo er in Musicals, Theatern und vielen Berliner Jazzbands spielt.

Anders Grop ist Schwede und vervollständigt als Bassist das Ensembles. In seiner Heimat hatte er während des Studiums mit Musikern der Gruppe „Abba“ und Niels Landgreen gespielt. Er lebt und arbeitet seit 10 Jahren in Berlin. Die unbändige Spielfreude zeigt sich in flotten Improvisationen, rasanten Bebopläufen oder den Eigenkompositionen, die sich nahtlos in das Programm einfügen.

Mitunter schrecken die Musiker auch nicht vor kuriosen Instrumenten wie Maultrommel, Nasenflöte oder Singende Säge zurück, um ihrem Gypsy Jazz à la Django Reinhardt eine freche Note zu verleihen, während gleichzeitig in unüberhörbarem Großstadtjargon Lieder und durch den Abend führende Conférencen dargeboten werden.