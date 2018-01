Prickelnder Genuss im Glanz der Kronleuchter

Ein ganz besonderer Abend im Mannheimer Schloss: Die Kerzenleuchter funkeln und strahlen bei diesem Rundgang durch das nächtliche Schloss – so elegant muss es früher bei Hofbällen in der kurpfälzischen Residenz gewesen sein! Der Glanz der Lüster fängt sich im perlenden Sektglas: Diese Führung in der Beletage verspricht ein prickelndes Erlebnis.