Primus mit Loveit und Ad!

Nachdem man sich schon im Juni über ein Gastspiel der LOVEiT-Crew im Climax freuen durfte, sind die Stuttgarter im September im Rahmen der „Primus“ mit dabei: Morri und Rydim Factor vertreten das DJ-Kollektiv mit einem Back-to-back-Set, Support kommt von Kollege AD! und Climax-Hausherr Michael „Clash“ Gottschalk fungiert nicht nur als Gastgeber, sondern gibt sich auch selbst an den Decks die Ehre. Während sich Vinyl-Liebhaber morri nach eigenen Angaben musikalisch „soulful Grooves, Deep House, Detroit House und Techno“ verschrieben hat, dürfte Rydim Factors Musikauswahl dem einen oder anderen eventuell bereits von der LOVEiT-Radioshow bekannt sein – in jedem Fall darf man sich auf feinste elektronische Spezialitäten auf der Tanzfläche freuen, wenn die beiden ihren gemeinsamen Auftritt hinlegen. Der Dritte im Bunde, AD!, hat sich im Climax quasi schon eingelebt: Ob bei den „Traumraum“-Events oder der Gay-Reihe „Avoid“, der Stuttgarter stand schon einige Male in der DJ-Booth der Calwer Straße 25 und freut sich auch dieses Mal wieder auf außergewöhnliche Abendgestaltung. Na dann – Abfahrt!