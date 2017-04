Pascal Garuda Marius Lehnert (Parquet Recordings / BluFin Records / Discotronic) Alexander Maier (Moodmusic Rec.) Michael „Clash“ Gottschalk (Primus / Climax Institutes / Groove Sensation) -

Man sollte gehen, wenn es am schönsten ist: Unter diesem Motto steht wohl auch der Abschied von Pascal Garuda im Mai bei der „Primus“. Nach zahlreichen mehr als gelungenen Nächten hinterm DJ-Pult im Climax lädt der Stuttgarter nun zu einer letzten Runde, für die noch einmal etwas ganz Besonderes geplant ist. Mit Alexander Maier und Marius Lehnert stehen an diesem Abend nämlich gleich zwei befreundete Acts des „Studiomeier“-Mitinitiators und DJs an den Decks, um Pascal Garuda ein gebührendes Abschiedsständchen zu spielen. Leise macht dieser sich nämlich ganz bestimmt nicht aus dem Staub – lieber mit einem großen Knall und einer Party, die nicht nur zahlreichen Freunden und Weggefährten noch lange im Gedächtnis bleiben wird! Hausherr Michael „Clash“ Gottschalk lässt sich die Gelegenheit natürlich ebenfalls nicht entgehen, Pascal noch einmal persönlich zu verabschieden.