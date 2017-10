Vor einem Jahr hatte Jesse Rose angekündigt, sich 2017 als DJ und Produzent zurückzuziehen – vorher bietet sich jedoch die einmalige Gelegenheit, den Londoner bei einem seiner letzten Auftritte im Rahmen der „Primus“ im Climax zu erleben! Mit dem im Februar erschienenen Album „Alright Mate“ und einer finalen Tour will sich die House-Legende nach mehr als zwanzig Jahren hinter den Turntables gebührend verabschieden. Nach seinen Anfängen als DJ und Partyveranstalter in den Neunzigern gründete Jesse Rose 2001 zusammen mit Chris Belsey Front Room Recordings, dem später seine beiden weiteren Labels Made To Play und Play It Down mit dem Sublabel A-Sided sowie die Clubreihe „Made for the Night“ folgten. Seine ersten Releases als Produzent wurden auf Derrick Carters namhaften Classic Imprint veröffentlicht, es folgten Auftritte als Radiohost bei KissFM in London sowie zahlreiche Gigs auf dem ganzen Globus – von Nächten im legendären Londoner Fabric bis hin zu einer Residency in der Berliner Panoramabar. Mit insgesamt mehr als 200 Releases, zahlreichen Club- und Festival-Auftritten, Top-Positionen in den Rankings nahezu aller relevanten Magazine, einem gefeierten BBC Radio1 Essential Mix und vier erfolgreichen Labels kann man Jesse Rose getrost als eine der einflussreichsten Figuren der Szene bezeichnen, von dem man sicherlich auch nach seinem Rückzug in Sachen Labelarbeit und Nachwuchsförderung noch einiges hören wird. Vorher heißt es aber erst einmal, die Chance auf seinen letzten Tanz im Climax mitzunehmen! Unterstützt wird Jesse Rose bei seinem Auftritt von Climax-Macher und Gastgeber Michael „Clash“ Gottschalk.