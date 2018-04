Problemfall Bandscheiben

Ein Bandscheibenvorfall ist häufig für die betroffene Person ein schmerzhaftes, einschneidendes Ereignis. Es treten dabei typische Beschwerden auf - und die gilt es zu erkennen: Rückenschmerzen, die sich unbegründet häufen, immer öfter auftretende Hexenschüsse, unerklärliches Kribbeln in den Beinen, "eingeschlafene" Gliedmaßen, ein brennender Schmerz in der Wirbelsäulengegend und von dort ausstrahlende Schmerzen mitunter bis in die Finger oder Zehen.

Entscheidend für den Weg der Behandlung ist heute neben der Schmerzintensität und Schmerzdauer in erster Linie der neurologische Befund, d. h. die Frage, inwieweit Nerven durch einen Bandscheibenvorfall beeinträchtigt oder sogar geschädigt werden. Mittlerweile gibt es sehr unterschiedliche und auf die jeweilige Situation des Patienten abgestimmte Behandlungsmethoden. Durch konservative Maßnahmen lässt sich in vielen Fällen eine Operation vermeiden. Ist diese jedoch erforderlich, so existieren Operationsverfahren, welche meist nur einen kurzen Krankenhausaufenthalt erfordern und relativ schnell eine Wiedereingliederung in den (Berufs-) Alltag ermöglichen.

Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, der Referentin Fragen zu stellen.

Referentin:

Dr. med. Carmen Leichtle, Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie, Rottenburg

In Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg