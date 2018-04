Produktionsnetzwerke in einer volantilen Welt

Seit Jahrzehnten agieren Unternehmen in globalen Produktionsnetzwerken, das heute optimal ist, morgen höchstwahrscheinlich nicht mehr. Die Robustheit des Netzwerks gewinnt folglich zunehmend an Bedeutung. Wie gelingt eine stabile Gestaltung des Produktionsnetzwerks? Gisela Lanza vom Karlsruher Institut für Technologie geht in ihrem Vortrag auf diese Frage ein. Sie zeigt die Ausgangssituation und Problemstellung der Produktion in Netzwerken. Und sie stellt Lösungsansätze vor, umHerausforderungen zu meistern und Chancen zu nutzen.