Beim Poetry Slam in der Thomas-Müntzer-Scheuer (TMS) tragen professionelle Slammer am 21.11. in einem Wettbewerb selbstgeschriebene Texte vor.

Mit dabei sind Nik Salsflausen (amtierender Vizemeister der deutschsprachigen Meisterschaften), Marvin Suckut (ehemaliger Vize-BW-Meister), Hank M. Flemming (Finalist der diesjährigen BW-Meisterschaften), Marius Loy und Lena Hook. Moderatorin Eva Stepkes wird durch den Abend führen. Beginn ist um 20:00 Uhr.

Eintritt frei