Project Stuttgart - Die Hausparty im Club

FESTIVE MOOD STELLT STUTTGART AUF DEN KOPF, DENN WIR FEIERN DIE MEGA HAUSPARTY IM CLUB!

Wir haben den Chef vom Proton in den Urlaub geschickt und er hat uns seinen Schlüssel überlassen und wir feiern die mega Hausparty! Die Macher von Hangover haben uns in inspiriert und Project hat uns neu träumen lassen!Eine Location mit tausenden Facebook-Einladungen und dazu gibt es noch literweise Alkohol und GRATIS HAMBURGER!

Am 22. Mai 2018 laden wir alle in die Diskothek Proton in Stuttgart ein!

Zusammen feiern wir die verrückteste Hausparty die diese Region jemals gesehen hat!