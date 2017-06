Projekt Menschenkette

Ein Teil des Bestands der Dombücherei St. Martin geht in den Bestand der neuen Stadtbibliothek über, die im Sommer eröffnet wird. Doch wie kommen die Medien in die Stadtbibliothek? Dafür soll eine Menschenkette gebildet werden, mit der die Medien der Dombücherei über den Marktplatz zur Stadtbibliothek transportiert werden. Für die Aktion braucht es viele freiwillige Helfer. Wer sich beteiligen möchte, kann sich gerne per eMail (stadtbibliothek@rottenburg.de) dazu anmelden. Das Team der Stadtbibliothek freut sich auf eine rege Teilnahme!