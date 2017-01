projekt SteRio

30 Das Singer/Songwriter Duo SteRio wurde im September 2014 durch Stephanie Hecht (Gesang/ Bass) und Mario Heil (Gitarre/ Gesang) in Schwäbisch Hall gegründet. Der Sound einer Jamsession von Mike Ness, Brandi Carlile und Johnny Cash in einem Saloon würde in etwa dem Stil der Band entsprechen. Nach dem Bühnendebut auf dem „Inselbeben“ in Kirchberg/Jagst 2015 folgten Radioauftritt, Studioaufenthalt und mehr Bühnenerfahrung –gerne auch spontan bei einem Ausflug in Prag. Neben den eigenen Songs ergänzen Cover aus den Genres Rock, Blues und Country die Sets der Band. Mit den Arbeiten an der ersten CD „High Card“ wurde im April 2016 in den Soul Studios begonnen. Das finale Mastering wurde im November 2016 bei Solution Sound Studio abgeschlossen. Aktuell befindet sich die Band auf einer Promo Tour für die CD auf Open Stages in Baden Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen. Das Album beinhaltet 12 Songs und hat eine Spiellänge von knapp 40 Minuten. Auf dem Weg zum finalen Studiotermin ließ sich SteRio weder von einem Wildunfall noch von bedrohlichen LKW-Manöver von Ihrem Ziel abbringen: mit Leidenschaft Musik zu machen und diese mit anderen Menschen zu teilen. und wenn man die Augen schloss, dann meinte man an manch bluesiger Stelle die Enkelin von Joan Baez singen zu hören.

