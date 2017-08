Promenadenkonzert Musikverein Umpfertal Boxberg e.V. 15. Oktober 2017, 10:30 Uhr in der Wandelhalle Das Große symphonische Blasorchester des Musikvereins Umpfertal e. V. Boxberg unter der Leitung von Volker Metzger lädt Sie am 15. Oktober um 10:30 Uhr zu einem Promenadenkonzert in die Wandelhalle nach Bad Mergentheim ein. Der Eintritt hierzu ist frei. Nicht nur ein imposantes Bild, sondern auch einen homogenen Klangkörper stellen die ca. 50 Musiker dar. Das Orchester bewegt sich schon seit vielen Jahren in der höchsten Leistungsklasse für Amateure - der Höchststufe. Das Repertoire reicht von anspruchsvoller zeitgenössischer symphonischer Blasmusik bis zu Filmmusik und Musicals. Lassen auch Sie sich überraschen und überzeugen, wie modern, vielfältig, mitreißend und lebendig die symphonische Blasmusik ist!