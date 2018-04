Protestantismus und Humor

Matthias Fritz ist ein ständiger Beobachter mit einem besonders geschärften Blick für das Komische im alltäglichen Miteinander. Seine passionierte Neigung zu Gesang und der Sprache im allgemeinen, plus sein unendlicher Wissensdurst in Glaubensfragen verbinden ihn mit den Reformatoren. Als langjähriger Globetrotter lebte und arbeitete Fritz mit Protestanten aller Coleur. So sammelte er umfangreiche Erfahrungen mit den Pfingstlern, Hutterern, Mennoniten, Amish etc. Mit dem Programm " zom Lacha en Keller, zom Bädda ens Kämmerle" möchte der Kabarettist mit viel Humor den Widersprüchlichkeiten enger Glaubenswelten im Christentum auf den Zahn fühlen.