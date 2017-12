Prunksitzung

Nicht erst seit Gründung der Fastnachtsgesellschaft „Kalrobia“e.V. Igersheim im Jahre 1965, damals noch Faschingsgesellschaft, wird in Igersheim Fastnacht gefeiert.

Denn laut Ortschronik fanden die ersten närrischen Veranstaltungen schon in den Jahren 1925 bis 1930 statt. Nach dem Kriege waren es die ortsansässigen Vereine die das Brauchtum der Fastnacht wieder aufleben ließen, im besonderen die Vereine Sängerkranz und Schützenverein. Aus diesen beiden Vereinen gründete sich am 7. Mai 1965 im Gasthaus „Zum Löwen“ dann die Faschingsgesellschaft Kalrobia Igersheim, die später in Fastnachtsgesellschaft „Kalrobia“ e.V. Igersheim umbenannt wurde. Als närrisches Symbol nahm man die Kalrobenrübe, eine wohlschmeckende Erdrübe, mit der sich die einheimische Bevölkerung seit jeher identifiziert und die nachweislich seit dem 15. Jahrhundert in Igersheim angebaut wird. Die Saalveranstaltungen wurden bis 1973 im legendären Löwensaal durchgeführt, danach zog man in die weitaus größere Mehrzweckhalle um, auch um der gestiegenen Nachfrage Rechnung zu tragen.

Im Jahre 1970 trat man dem Narrenring Main-Neckar bei und kurz danach auch dem Bund Deutscher Karneval. Man dachte auch an den notwendigen Nachwuchs, was sich in der Gründung einer „Setzlingsgruppe“ ausdrückte. Aus dieser Setzlingsgruppe wurde im Jahre 1992 die „Kalrobengruppe“, der seither auch Erwachsene angehören. Eine weitere Gruppe sind die Musketiere, die ausschließlich weiblichen Vereinsmitgliedern vorbehalten ist.

Schon 10 Jahre nach Gründung im Jahre 1975, wurde der Gesellschaft der in zweijährigem Turnus stattfindende Gemeinschaftsumzug des Narrenring Main-Neckar übertragen. Im Jahre 1995 war die FG-Kalrobia erneut Ausrichter dieser Großveranstaltung, aus Anlass des 25. Fränkischen Narrentreffens, 30 Jahre Kalrobenfastnacht und 44 Jahre Narrenring Main-Neckar. In Jahre 2005 feierten die Kalroben dann ihr 40 jähriges Vereinsjubiläum. Höhepunkt des Jubiläums war zweifellos das Fränkische Narrentreffen, das nun bereits zum dritten Mal in der Kalrobenhochburg stattfand.

Die Fastnachtsgesellschaft „Kalrobia“ umfasst derzeit etwas über 200 Mitglieder, davon ca. 40 Aktive. Neben den eigenen Veranstaltungen zeigen die Kalroben regelmäßig bei befreundeten Gesellschaften der näheren und weiteren Umgebung närrische Präsenz, sei es bei Prunksitzungen und anderen fastnachtlichen Brauchtumsveranstaltungen, bei Umzügen mit dem neuen Prunkwagen, nachdem der seitherige imposante Prunkwagen nach dem Narrenringtreffen in Hardheim ein Raub der Flammen wurde. Mit dabei dann immer der Historische Deutschorden-Spielmannszug Bad Mergentheim, seit Gründung der Gesellschaft musikalischer Partner und sozusagen die närrische Hauskapelle der Kalroben. Domizil ist das schmucke Vereinsheim „KalrobenTreff“ in der Harthäuser Straße. Schon lange vor dieser Zeit hat sich die Fastnachtsgesellschaft „Kalrobia“ zu einem echten Ganz-Jahres-Verein entwickelt, bedingt durch die ganzjährigen vielfältigen Vereins-Aktivitäten, u. a. der sehr agilen Jugendleitung.

Eckpunkte der jährlichen Fastnachtskampagnen sind der traditionelle Rathaussturm am 11.11. um 11.11 Uhr,mit Inthronisationen der beiden Prinzenpaare, sofern zu diesem Zeitpunkt schon vorhanden, die große Prunksitzung, die Kinderfastnacht, der närrische Umzugam Fastnachtssonntag und die Fastnachtsverbrennung am Vorabend des Aschermittwoch. Je nach Länge der jeweiligen Kampagne gruppieren sich andere Veranstaltungen, u.a. Tanzveranstaltungen mit Livemusik, um genanntes Veranstaltungsgrüst. Das neueste und schon bei der Premiere überaus erfolgreiche Kind der Igersheimer Straßenfastnacht ist der Nachtumzug durch das abendliche Kalrobien.

Seit vielen Jahren ist man als feste Größe in der Gemeinde etabliert und aus dem kulturellen, gesellschaftlichen Leben und dem Igersheimer Vereinsleben nicht mehr wegzudenken. Man denke nur an das Highlight des Igersheimer Gassenfestes schlechthin, die große Partynacht am Samstagabend im Festzelt der Kalroben.

