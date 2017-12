Prunksitzung

× Erweitern Bischemer Kröten Bischemer Kröten

Gegründet wurden die Bischemer Kröten 1950 von Ihrem Gründervater Harry Chronsz. Dieser und weitere Fastnachtsanhänger waren maßgeblich daran beteiligt, die Tradition der Fastnacht in Tauberbischofsheim wieder aufleben zu lassen.

Ein Name für die uralte Tradition folgt sofort. Tauberbischofsheim war umgeben von einem tiefen Sumpfgraben voll mit lauter quakenden Kröten. So entstand dann schnell der Name die „Bischemer Kröten“.

Natürlich hat sich aus den Anfängen eine Entwicklung ergeben über Jahrzehnte hinweg wurde vor allem die Saalfastnacht gepflegt und viele Aktive konnten sich von der Bühne der Bischemer Kröten aus auch bei den Gesellschaften im Narrenring einen Namen machen.

In der Stadt Tauberbischofsheim sind die Bischemer Kröten nicht mehr wegzudenken. Zahlreiche Aktivitäten im ganzen Jahr auch außerhalb der Fastnacht tragen Ihren Stempel oder werden ganz durch sie gestaltet.

Kröten Helau!