Psychiatrie ist ein Spass

Habba-TheatergruppeTeil 1 der »Habba!«-TrilogieNeulings allererster Kontakt mit der Psychiatrie. Er will bzw. muss zur Krisenintervention aufgenommen werden. Womit Neuling allerdings nicht rechnet: Eine solche Maßnahme geht nicht trocken über die Bühne, sondern gestaltet sich (Psychiatrie halt) unerwartet spannend und steckt voller Überraschungen.Spannungen und Überraschungen, auf die Neuling gut und gerne hätte verzichten können, aber so ist das nun mal in der Psychiatrie - dort ist immer was los!Denn nicht nur die Patienten verhalten sich verquer, auch das gesamte Personal. Und selbst über die stabilen Klinikmauern hinaus knüpfen die Erlebnisse ihr farbenfroh skurriles Band.Begleiten Sie Neuling durch seine ersten Psychiatrie-Erlebnisse!