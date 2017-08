Psychische Gefährdungsbeurteilung

Die Mitarbeiterbefragung kann ein Teil der psychischen Gefährdungsbeurteilung sein, die jeder Arbeitgeber gemäß Arbeitsschutzgesetz durchführen muss. Im Handlungsleitfaden der Aufsichtsbehörden steht dazu: „Standardisierte schriftliche Mitarbeiterbefragungen sind besonders gut geeignet, um sich einen Überblick darüber zu verschaffen, ob und welche Belastungsschwerpunkte es gibt. Sie ermöglichen es zudem, alle Beschäftigten in die Gefährdungsbeurteilung einzubeziehen.“ Doch welche Fragebögen sollen verwendet werden? Wie kann ein solcher Ablauf aussehen? Und wie erfolgt die Auswertung? An diesem Nachmittag klären wir diese und weitere Fragen. Dazu führen wir eine exemplarische Mitarbeiterbefragung in Echtzeit durch und werten diese aus. Ein Unternehmen berichtet anschließend von seinen Erfahrungen.