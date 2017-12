Puccini - Tosca

Tosca ist seit ihrer Uraufführung fester Bestandteil des Opernrepertoires und gehört zu den fünf weltweit am häufigsten gespielten Opern. Wie ein Thriller fesselt die Geschichte von der ersten Sekunde an. Vor dem Hintergrund von Napoleon Bonapartes Invasion in Italien im Jahr 1800 und den Auseinandersetzungen zwischen Republikanern und Royalisten entspinnt sich eine verhängnisvolle Dreiecksgeschichte um Sex, Religion und Theater.

Mit Kristine Opolais, Vittorio Grigolo und Bryn Terfel.Dirigent: Emmanuel VillaumeInszenierung: Sir David McVivar

Lassen Sie sich diese spektakuläre Live-Übertragung aus der weltberühmten METROPOLITAN OPERA in New York nicht entgehen!

Genre: Oper

Produktionsland: USA

Produktionsjahr: 2018

Filmlänge: 198 Minuten

FSK: ohne Altersbeschränkung

Bundesstart: 27.01.2018

Spielzeit: 1. Woche