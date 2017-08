Pueri Cantores Festival

Der Deutsche Chorverband Pueri Cantores veranstaltet gemeinsam mit der Dommusik Rottenburg vom 30. September bis 3. Oktober 2017 das Deutsche Chorfestival für Mädchenchöre und gleichstimmige Jugendchöre. Zu dieser Veranstaltung erwarten wir ca. 1000 Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland.

„Unser Licht ist Christus – Licht für alle Welt“, so lautet das Motto unseres Chorfestivals.

Die Chöre sind es, die dieses Licht mit ihrem Singen in unsere Stadt, in das Festival, in die Gemeinden, ja in die ganze Welt tragen.

Die Bevölkerung ist recht herzlich zu den Begegnungskonzerten und Friedensgebeten eingeladen!