Das Pulsar Trio – Gewinner des Global Music Contest CREOLE 2014 musiziert seit 8 Jahren intensiv zusammen. Die einzigartige Besetzung mit Matyas Wolter an der Sitar und Surbahar, Aaron Christ am Schlagzeug und Beate Wein am Flügel, Bassnovation und Pianet macht sie zum Unikum in der Musiklandschaft. In eigenwillig-eingängigen Kompositionen erkunden die drei Musiker improvisierend ihr neuartiges, pulsierendes Klanguniversum. Piano, Sitar und Drums gelingt dabei eine erfrischend-fluoreszierende Klang-Verschmelzung, die in dieser Konsequenz noch nicht zu hören war. 2012 veröffentlichen sie ihr Debu?t-Album \\\\\\\"Erpelparka-Suite\\\\\\\" auf dem britischen Label First Hand Records. 2014 gewinnt das Trio beim CREOLE global music contest. Das Trio gastierte auf dem Fusion Festival sowie beim Glastonbury festival of contemporary performance arts in England, beim Bayerischen Jazzweekend, bei den Leverkusener Jazztage, beim Masala Festival etc.

Das neue Album „Cäthes Traum“ erschien 2016 bei t3 Records. Es erklingen erstmals Sitar, Surbahar, Piano und Drums auf einem Album. Ein Novum in der Musiklandschaft.

Beate Wein - Flügel, Bassnovation, Pianet

Matyas Wolter - Sitar, Surbahar

Aaron Christ – Schlagzeug