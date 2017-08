× Erweitern Mini Max

In diesem Jahr hat der bekannte Zauberrabe Herr Schnabelix etwas ganz Besonderes mit den Kindern auf der Burg Stettenfels geplant. Gemeinsam mit dem kleinen Publikum wird das kunterbunte Zauberfest gefeiert. Der Rabe Herr Schnabelix persönlich führt die Zuschauer in die Geheimnisse der Zauberwelt ein. Das Zauberlied und der passende Zauberreim bleiben seither noch geheim. Aber, soviel sei schon verraten, nur mit Hilfe der Kinder kann das wichtige kunterbunte Farbentuch, das dem uralten Zwerg Zwickel Zwackel gestohlen wurde, wiedergefunden werden. Beim Zaubertanz, Quiz und vielen zauberhaften Aktionen werden die Zuschauer in das abwechslungsreiche Mitmachprogramm einbezogen. Jeder, der zum Zauberfest mit einer bunten Mütze oder einem farbenfrohen Schal kommt, darf sich auf eine kleine Überraschung freuen. Die Puppenspielerin Ulrike Killinger und ihre kleinen Puppenakteure freuen sich schon auf viele begeisterte Schnabelixfans bei dem spannenden Mitmachspektakel der Puppenbühne Mini-Max. Vielleicht kommt sogar Zwerg Zwickel Zwackel persönlich zu diesem tollen Kinderevent!Ganz nach dem Motto: " Hallo Kinder seid bereit zur Puppenbühnenmitmachzeit,im Burggraben da ist was los, der Farbenmix ist echt famos.ab 3 Jahren