PureTenorSaxophonSound

Sonntag 10.12.17 von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr morgens im Kaffeehaus Quints Sinsheim gibt es eine von nur noch wenigen Gelegenheiten, ein live gespieltes Tenorsaxophon zu hören.

Songs der zeitgenösischen Jazzgeschichte, bei denen sich Harry Seyberth frei entfalten kann, werden an diesem Sonntag (2. Advent) im Quints erklingen. Zuhörer können den warmen Sound des Saxophon - voller Spontanität und Kreativität genießen und in gemütlicher Atmosphäre Kultur und Kulinarisches erleben. "Wenn es kalt wird im Kraichgau, und der Wind durch das Bergdorf Ehrstädt (die Heimat von H.S. anm. d. Red.) bläst, bleibt nur noch das Spielen jazziger Balladen, mit vielen blue notes auf dem Tenorsaxophon", so Harry Seyberth.