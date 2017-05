Pussy Sisster & Mason Finley

Pussy Sissters

Knallende Rock n’ Roll Riffs, heiße Outfits und Balladen voller Gefühl. Ein Phänomen im deutschen Rock n‘ Roll Zirkus!!! "Musik kommt, Musik geht - aber den Rock n‘ Roll wird es immer geben" - so denken die Jungs von Pussy Sisster, und genauso leben sie Ihn auch: WILD, HEISS und vor allem EXPLOSIV! Pussy Sisster, die 2002 von Alex Nad, Wolfgang Schwechheimer und Chris Nad gegründet wurden, haben sich seit der Bandgründung das Ziel gesetzt, den Weg nach Oben zu gehen. Im August 2005 haben sie ihr erstes Demoalbum "Sleazy Things" aufgenommen. Das gleichnamige Lied kam auf die Hollywood Hairspray 6 (Perris Records/USA) und auf die „Hitpack New Rock Vol.3 “ (EMG - Music/Edel). Der Song „Broken Man“ kam auf die Dead Famous Vol.6 (Astral Records/Australien) und war 5 Wochen auf Platz 4 der australischen Indie Charts. Auch der Song „Over the Top“ war in Texas 4 Wochen in den Rockcharts auf Platz 2. Der Song „Vampires of Death“ ist auf Deutschlands größtem Promosampler von Titus und war 2 Wochen auf Platz 1 in den Indie Radiocharts in Texas. Im Februar 2007 nahmen Sie die von David Readman (Pink Cream 69) produzierte EP "Hot like Hell" auf und gingen damit im März 4 Wochen auf England - Tour. Im März 2008 kam d as neue Album "City of Angels" raus und Pussy Sisster war vom 19. März - 9.April auf USA Tour. Im September unterschrieb die Band einen Plattenvertrag bei SPAT! Records in Nashville/USA und pendeln seitdem zwischen den USA und Deutschland um Rockliebhaber zu begeistern. 4 US- Touren mit Konzerten im Viper Room und House of Blues in Hollywood unterstreichen den Wille und Erfolg der jungen Band. Das darauffolgende Album „Pussy Sisster“ spielte die Band im Studio von Dennis Ward (Pink Cream 69) ein, 2010 unterschrieben Sie ein Label Deal mit Black Bards & ALIVE AG für ihr Album "Pussy Siss ter". Das Album bekam Top Kritiken in allen großen Rockmagazinen (Metal Hammer, ROCKS, HEAVY, Rock It, Break Out usw.) 2015 wurde dann für das neue Album „ Arrogance“ einen Plattenvertrag bei Borila ReKords unterschrieben.

Mason Finley

What’s Mason Finley?

Mason Bailey; all the way from Nebraska, is a normal guy – Playing on his guitar and singing some songs. In his shattered mind (not knowing which path to choose) another guy came into his life — Finley Harrison.People are not quite sure about his parents.. There is a lot of stories about that! Some say he’s a son of a rich and is having a great family. Others say that he grew up all alone without any family in a trailer-park outside of Kansas City.One night, Finley were sitting all alone in a bar, completely broke and lonesome. Then this is what happened; Mason stepped into that same bar with his guitar. Long story short: in that cold and lonely night, two guys with their different backgrounds, started their Journey together of making music. Listen to the glory midwest sounds of two friends and you will feel the freedom in music. This is – Mason Finley.

www.masonfinley.de