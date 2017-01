Am 25. Februar haben wir die beiden aufstrebenden UK-Producer Pyrmdplaza & Fwdslxsh bei uns im Kupferstecher zu Gast! Die beiden Jungs haben sich seit einiger Zeit eine immer größer werdende Aufmerksamkeit erarbeitet, sodass auch die Premium-Labels Soulection und HW&W um eine Zusammenarbeit mit den beiden Talenten nicht umher kommen. Ein besonderer Leckerbissen also, der euch am 25.02. im F&K erwartet.