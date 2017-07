Qigong im Deutschhof

× Erweitern Deutschhof Museum

Die nächste Aktion der Heilbronner Tourist-Information findet im Rahmen von „Heilbronn bewegt sich“ am Samstag, 15. Juli statt. In Kooperation mit der Volkshochschule Heilbronn bietet die Tourist-Info zwei Qigong-Schnupperkurse an.

Die ganze Stadt wird in Bewegung sein - Vereine und Institutionen bieten ein vielseitiges Mitmachprogramm. Auf der Bühne am Kiliansplatz wird getanzt, gekämpft und geturnt. Und auf dem Neckar findet der 15. Drachenboot-Cup des Fördervereins für Kanusport in Böckingen e.V. statt.

„Wer also in all dem Trubel ein wenig Ruhe finden will, ist bei uns richtig“, erklärt Ute Bauschert, die Leiterin der Tourist-Info. Denn Qigong ist eine chinesische Meditations- und Bewegungsform zur Kultivierung von Körper und Geist. Im Innenhof des Deutschhofs finden zwei halbstündige Einheiten statt. Eine beginnt um 13:30, die zweite um 14:30 Uhr. Bei Regenwetter ist der Treffpunkt die Tourist-Info in der Heilbronner Kaiserstraße 17. Die Veranstaltung ist kostenfrei.