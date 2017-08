Quadro Nuevo - Das Beste aus 20 Jahren

Quadro Nuevo tourt seit 1996 durch die Länder der Welt. Immer unterwegs hat das Instrumental-Quartett abseits der gängigen Genre-Schubladen eine ganz eigene Sprache der Tonpoesie entwickelt. Sie ist geprägt von der leidenschaftlichen Liebe zum Instrument und von größter Spielfreude.Das Geheimnis ist Hingabe: Selten hat man erlebt, dass Musik mit so viel Spannung, Verve und Einfühlungsvermögen in fremde Kulturen dargeboten wird.Die Auftrittsorte der vier Musiker sind so verschieden wie die Wurzeln ihrer Musik: Quadro Nuevo ist nicht nurin Konzertsälen und auf Festivals zu Gast. Die spielsüchtigen Virtuosenreisen auch als Straßenmusikanten durch südliche Städte und fordern als nächtliche Tango-Kapelle zum Tanz,sie konzertieren in Jazz-Clubs und in der New Yorker Carnegie Hall.Die CDs von Quadro Nuevo erhielten u.a. den Deutschen Jazz Award; inden Jahren 2010 und 2011 erhielt Quadro Nuevo jeweils den ECHO Jazz als bester Live Act und wurde so mit dem höchsten Deutschen Musikpreis von der Deutschen Phono-Akademie geehrt. Sektempfang ab 19.15 Uhr